Сергей Дегтярь умер на 64-м году жизни Общество

Пенза, 24 апреля 2023. PenzaNews. Известный пензенский врач, специалист в области психиатрии и наркологии Сергей Дегтярь скончался после продолжительной болезни на 64-м году жизни в понедельник, 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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«Медицинская общественность региона, коллектив министерства здравоохранения Пензенской области выражают глубокие слова соболезнования родным и близким Сергея Ивановича», — говорится в некрологе, размещенном на сайте Минздрава.

Прощание с покойным состоится в ритуальном зале города Заречного в среду, 26 апреля, в 9.00. Отпевание пройдет в Покровском архиерейском соборе Пензы в 11.00.

Дегтярь Сергей Иванович родился в городе Арзамас-16 Горьковской области 24 марта 1960 года.

В 1983 году окончил Саратовский медицинский институт, факультет педиатрии по специальности «Врач-педиатр».

Прошел курс в Пензенском институте усовершенствования врачей по специальностям «Психиатрия-наркомания» (1996), «Психотерапия» (1996), «Социальная гигиена и организация здравоохранения» (1999).

В 1980 году начал трудовую деятельность в период учебы в институте, работая по совместительству медбратом в городской больнице №8 и в железнодорожной больнице города Саратова.

После вуза на протяжении 10 лет работал в медсанчасти №59 города Заречного Пензенской области: сначала — врачом-интерном, впоследствии участковым педиатром, участковым психиатром-наркологом.

В 1992 году стал работать как частнопрактикующий врач психиатр-нарколог.

С 1993 года — директор, главный врач специализированной наркологической поликлиники «Панацея».

Основная специализация — психотерапия в наркологии.

Работал с тяжелыми формами алкоголизма — мужского, женского, подросткового, а также с различными формами наркомании и токсикомании. Исповедовал духовно ориентированные методы психотерапии в наркологии, основой которых являются глубокое осознание пациентом своей проблемы, структуризация духовных ценностей и включение глубинных механизмов выживания человека.

В 2014 году принял обет трезвости на 5 лет.

Являлся депутатом Пензенской городской думы третьего созыва, членом Общественной палаты Пензенской области.

Награжден почетными грамотами губернатора Пензенской области (2012, 2015).

Скончался 24 апреля 2023 года.