В Пензенской области 26 апреля пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса» Общество

Пенза, 25 апреля 2023. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса» на дорогах Пензенской области в предстоящую среду, 26 апреля.

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«Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей на то, что движение по полосе, предназначенной для встречного движения, нередко является причиной дорожных аварий, в которых получают травмы и гибнут люди. Помните, что залог вашей безопасности в пути — это неукоснительное соблюдение правил дорожного движения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В нем напоминается также, что в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.