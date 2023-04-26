ГИБДД в Пензенской области с 27 апреля по 1 мая проведет профилактические мероприятия Общество

Пенза, 26 апреля 2023. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия на дорогах Пензенской области в период с 27 апреля по 1 мая.

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Как сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону, на федеральных трассах будет увеличено количество экипажей ДПС для осуществления контроля за соблюдением ПДД, в том числе путем скрытого патрулирования автомобилями без специальной цветографической схемы.

«Особое внимание сотрудников будет направлено на выявление нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения», — отметили в ведомстве.

В ГИБДД добавили также, что в вечернее время на дорогах Пензенской области будут проводиться массовые проверки водителей на состояние опьянения.