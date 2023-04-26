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С 29 апреля начнут ходить автобусы из Кузнецка до дач

17:20 | 26.04.2023 | Общество

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Кузнецк, 26 апреля 2023. PenzaNews. Сезон дачных перевозок официально стартует в Кузнецке Пензенской области 1 мая, однако городские власти приняли решение пустить автобусы раньше — с 29 апреля. Это следует из сообщения, размещенного на сайте мэрии.

С 29 апреля начнут ходить автобусы из Кузнецка до дач. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дачный сезон в Кузнецке стартует 1 мая. Автобусы будут ходить по пяти дачным направлениям согласно расписанию. В период дачных перевозок стоимость проезда существенно не изменится благодаря субсидированию из городского бюджета», — сказано в тексте.

«Однако, учитывая, что выходные дни выпадают на 29 и 30 апреля, принято решение организовать подвоз граждан до дач на два дня раньше с учетом оплаты дачниками полной стоимости проезда», — добавляется в сообщении.

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