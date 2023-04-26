В Пензенской области прокуроры выявили нарушения в сфере соцподдержки семей с детьми Общество

Пенза, 26 апреля 2023. PenzaNews. Сотрудники органов прокуратуры Пензенской области выявили более 80 нарушений в ходе проверок исполнения законодательства о мерах социальной поддержки семей с детьми. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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«Выявлены многочисленные факты невыдачи органами социальной защиты населения расписок в получении документов при приеме заявлений граждан о назначении выплат и пособий. Не всегда заявителям направлялись уведомления о назначении пособий. Допускались нарушения сроков назначения выплат, принятие решений о их назначении в отсутствие документов (сведений), подтверждающих право заявителей на получение таких выплат. В уведомлениях об отказе в предоставлении услуг не всегда указывались основания для принятия таких решений», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что прокурорами также принимались меры к устранению недочетов в деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Например, в секторе информирования МАУ Лопатинского района «МФЦ» отсутствовала актуальная информация о размерах государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении услуг, порядке их уплаты, находилась в неисправном состоянии электронная система управления очередью. Здание МАУ Спасского района «МФЦ» на момент прокурорской проверки не отвечало требованиям доступности для инвалидов — не было оборудовано соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, не имело специальных парковочных мест для автотранспортных средств инвалидов. Схожие нарушения выявлены в МАУ Кузнецкого района «МФЦ», — отмечается в тексте.

Из сообщения следует, что при проверке целевого использования средств материнского капитала были выявлены факты неисполнения родителями своих обязательств по оформлению жилого помещения в общую собственность с детьми, в этой связи прокурорами обеспечивалась судебная защита прав несовершеннолетних.

«Выявлены нарушения законодательства и при предоставлении органами местного самоуправления мер социальной поддержки гражданам. Например, прокуратура Ленинского района Пензы приняла меры к восстановлению права заявителя на получение удостоверения «Многодетная семья Пензенской области», дающего право на меры социальной поддержки. По итогам рассмотрения представления прокурора района решение социального управления Пензы об отказе в выдаче удостоверения признано неправомерным, заявитель получил документ», — указано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в Шемышейском районе молодая семья была незаконно исключена из списка получателей социальных выплат на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка в связи с получением в 2009 году заявителем в составе семьи родителей соцвыплаты на капитальный ремонт жилого помещения в размере 30 тыс. рублей.

«С целью защиты прав заявителя прокурор района внес главе районной администрации представление. В связи с неустранением нарушений прав граждан прокуратура района направила исковое заявление в суд», — поясняется в тексте.

«Всего по выявленным в ходе проверок нарушениям федерального законодательства прокурорами внесено 29 представлений, предъявлено 29 исков в защиту прав граждан на получение мер социальной поддержки, по материалам прокурорской проверки возбуждено одно уголовное дело», — уточняется в сообщении.