Олег Мельниченко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником Общество

Пенза, 28 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, который отмечается 28 апреля.

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«Поздравляю всех, кто ведет борьбу за здоровье людей и их жизни. Ваш труд — это колоссальная ответственность, мужество и выдержка», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Работа в службе скорой помощи — одна из самых сложных в сфере здравоохранения. Здесь могут работать только настоящие профессионалы, преданные своему делу», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко добавил, что круглосуточно на линии работает от 129 до 145 бригад, штатная численность специалистов — 2 тыс. 432.

«Спасибо всем сотрудникам скорой помощи за жизни, которые были спасены. Продолжайте наполнять сердца людей надеждой и добротой. Здоровья, силы духа и благополучия», — пожелал губернатор.