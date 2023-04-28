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Олег Мельниченко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

10:12 | 28.04.2023 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, который отмечается 28 апреля.

Олег Мельниченко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поздравляю всех, кто ведет борьбу за здоровье людей и их жизни. Ваш труд — это колоссальная ответственность, мужество и выдержка», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Работа в службе скорой помощи — одна из самых сложных в сфере здравоохранения. Здесь могут работать только настоящие профессионалы, преданные своему делу», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко добавил, что круглосуточно на линии работает от 129 до 145 бригад, штатная численность специалистов — 2 тыс. 432.

«Спасибо всем сотрудникам скорой помощи за жизни, которые были спасены. Продолжайте наполнять сердца людей надеждой и добротой. Здоровья, силы духа и благополучия», — пожелал губернатор.

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