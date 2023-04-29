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Прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту ДТП с участием маршрутного такси в Пензе

09:42 | 29.04.2023 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2023. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы взяла на контроль ход и результаты проводимой органами внутренних дел проверки по факту ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, которое произошло на проспекте Строителей в минувшую пятницу, 28 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту ДТП с участием маршрутного такси в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Участниками ДТП стали рейсовый микроавтобус «Mercedes-Benz», перевозивший пассажиров, и автомобиль «Ока». После столкновения с легковым автомобилем маршрутное такси съехало на обочину и врезалось в дерево. В результате ДТП имеются пострадавшие, которые были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи», — напомнила собеседница агентства.

«С целью выяснения обстоятельств произошедшего прокуратурой района даны соответствующие указания о проведении проверки», — сказала она.

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