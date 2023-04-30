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Олег Мельниченко выразил соболезнования родным и близким Владимира Карпова

13:27 | 30.04.2023 | Общество

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Пенза, 30 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выразил соболезнования родным, близким и коллегам заместителя министра культуры и туризма региона Владимира Карпова, скоропостижно скончавшегося на 38-м году жизни в воскресенье, 30 апреля.

Олег Мельниченко выразил соболезнования родным и близким Владимира Карпова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Владимир Викторович Карпов родился 27 ноября 1986 года в городе Сердобске Пензенской области. Окончил Пензенский государственный университет. 12 лет своей профессиональной деятельности посвятил развитию культуры, из них 6 лет — в должности заместителя министра. Он много сделал для осуществления в Пензенской области значимых федеральных и региональных проектов: для модернизации музеев, открытия в населенных пунктах обновленных домов культуры и современных библиотек, приобщения к культуре и искусству подрастающего поколения, создания ярких и интересных событий, привлекающих жителей Пензенской области и России», — говорится в некрологе, размещенном на сайте областного правительства.

В нем добавляется, что Владимир Карпов за свой добросовестный труд был удостоен наград губернатора и Законодательного собрания Пензенской области, а также награжден почетной грамотой Минобрнауки России.

«Владимир Карпов был грамотным руководителем и талантливым организатором, ответственным специалистом, человеком, глубоко переживавшим за результаты своего труда. Он обладал большим профессиональным потенциалом и масштабными планами на жизнь. Добрая память о Владимире Викторовиче Карпове навсегда останется с нами», — подчеркивается в тексте.

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