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В Пензе состоялась церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести»

15:26 | 01.05.2023 | Общество

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Пенза, 1 мая 2023. PenzaNews. Церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести» состоялась в Пензе в понедельник, 1 мая, в рамках мероприятий, посвященных Празднику весны и труда.

В Пензе состоялась церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести»

Фото: Penza-gorod.ru

В ней приняли участие глава Пензы Александр Басенко, первый заместитель главы администрации города Олег Денисов, вице-мэр Сергей Волков и другие официальные лица.

«Этот праздник действительно наш, поскольку в 2021 году Пензе было присвоено звание «Город трудовой доблести». Сегодня мы отдаем дань уважения пензенцам, которые заработали это почетное звание непосильным трудом в годы Великой Отечественной войны и тем, кто восстанавливал народное хозяйство в послевоенное время», — отметил Александр Басенко.

Официальная часть завершилась минутой молчания, после чего собравшиеся возложили цветы к стеле.

Затем состоялся концерт, в ходе которого выступили творческие коллективы города, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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