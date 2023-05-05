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Трудовой договор с Прошиной расторгнут, гендиректором ЗАО «ТРК «Наш Дом» назначен Долгов

18:00 | 05.05.2023 | Общество

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Пенза, 5 мая 2023. PenzaNews. Генеральным директором ЗАО «ТРК «Наш Дом» назначен Сергей Долгов, трудовой договор с предыдущим руководителем Татьяной Прошиной расторгнут в пятницу, 5 мая. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Пензенской области, генеральный директор медиахолдинга «Экспресс» Антон Шаронов.

Трудовой договор с Прошиной расторгнут, гендиректором ЗАО «ТРК «Наш Дом» назначен Долгов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ЗАО «ТРК «Наш Дом» меняется руководство. С завтрашнего дня генеральным директором общества становится Сергей Александрович Долгов, который сегодня дорабатывает последний рабочий день в ГАУ Пензенской области «Медиахолдинг «Экспресс», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Решением совета директоров общества с нынешним генеральным директором Татьяной Акимовной Прошиной трудовой договор расторгнут сегодня, 5 мая», — добавил Антон Шаронов.

Согласно сведениям, размещенным на сайте медиахолдинга «Экспресс», Сергей Долгов до настоящего времени занимал должность руководителя отдела продаж.

Татьяна Прошина работала в телерадиокомпании «Наш Дом» с 1995 года. Сначала руководила рекламно-коммерческим отделом, в 1998 году возглавила ТРК.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», компания «Максим» купила полный пакет акций ЗАО «Телерадиокомпания «Наш Дом».

Учредителем ООО «Максим» является АО «Областной агропромышленный холдинг». Единственный акционер «ОАПХ» — Пензенская область в лице министерства государственного имущества.

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