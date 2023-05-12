Фейерверк в честь 360-летия Пензы запланирован у стелы «Город трудовой доблести» Общество

Пенза, 12 мая 2023. PenzaNews. Фейерверк в честь 360-летия Пензы планируется провести в парке, посвященном 40-летию Победы, где расположена стела «Город трудовой доблести». Об этом сообщила начальник управления культуры города Вера Фейгина.

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«По опыту проведения Дня Победы можем сказать, что локация оказалась очень востребована. Планируем и 12 июня повторить здесь праздничный фейерверк», — сказала она на заседании оргкомитета по подготовке празднования 360-летия Пензы, состоявшемся в минувший четверг, 11 мая.

«В парке расположена стела «Город трудовой доблести», и юбилей города в этом году пройдет под девизом «Пенза — город трудовой доблести», поэтому эта площадка будет задействована в обязательном порядке», — цитирует Веру Фейгину пресс-служба мэрии.