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Фейерверк в честь 360-летия Пензы запланирован у стелы «Город трудовой доблести»

16:18 | 12.05.2023 | Общество

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Пенза, 12 мая 2023. PenzaNews. Фейерверк в честь 360-летия Пензы планируется провести в парке, посвященном 40-летию Победы, где расположена стела «Город трудовой доблести». Об этом сообщила начальник управления культуры города Вера Фейгина.

Фейерверк в честь 360-летия Пензы запланирован у стелы «Город трудовой доблести». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По опыту проведения Дня Победы можем сказать, что локация оказалась очень востребована. Планируем и 12 июня повторить здесь праздничный фейерверк», — сказала она на заседании оргкомитета по подготовке празднования 360-летия Пензы, состоявшемся в минувший четверг, 11 мая.

«В парке расположена стела «Город трудовой доблести», и юбилей города в этом году пройдет под девизом «Пенза — город трудовой доблести», поэтому эта площадка будет задействована в обязательном порядке», — цитирует Веру Фейгину пресс-служба мэрии.

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