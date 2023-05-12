Авиакомпания «Россия» начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Пензу и обратно 2 июня Общество

Пенза, 12 мая 2023. PenzaNews. Авиакомпания «Россия» начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Пензу и обратно 2 июня три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Авиабилеты доступны по специальному тарифу благодаря субсидированию перевозки по этому маршруту Пензенской областью», — подчеркивается в тексте.

В нем поясняется, что полеты планируются на воздушных судах Superjet 100 в двухклассной компоновке, общее количество мест на борту — 87, из них 75 в классе «Эконом», 12 в классе «Бизнес».

«По средам вылет рейса SU/FV6765 из Санкт-Петербурга в 10.30, прилет в Пензу в 12.40. Вылет обратного рейса SU/FV6766 в 13.35, прилет в 15.40. По пятницам и воскресеньям вылет рейса SU/FV6765 из Санкт-Петербурга в 12.05, прилет в Пензу в 14.10. Вылет обратного рейса SU/FV6766 в 15.05, прилет в 17.10», — уточняется в сообщении.

Из него следует, что авиабилеты на рейсы «России» можно забронировать и приобрести на сайте «Аэрофлота», в мобильном приложении, по круглосуточным телефонам контакт-центра и в офисах продаж.

В сообщении напоминается, что один из самолетов в парке «России» носит имя «Пенза»: авиакомпания назвала в честь этого города Boeing 737 с бортовым номером RA-73188.