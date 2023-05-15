В Пензе в рамках транспортной реформы на линию вышли 10 новых троллейбусов Общество

Пенза, 15 мая 2023. PenzaNews. Десять новых троллейбусов, приобретенных в рамках реализации транспортной реформы в Пензе, вышли на линию в понедельник, 15 мая. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Новые пензенские троллейбусы утром отправились в первый рейс! Вместе с другими пассажирами оценил их качество и комфортабельность. Сошлись во мнении, что транспорт удобный, вместительный, в нем все сделано для людей: хорошие сидения, система кондиционирования, плавный ход, возможность безналичной оплаты», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что новые троллейбусы легко заметить.

«Они яркие, в цветах флага Пензенской области, желтом и зеленом. Сегодня на маршруты их вышло 10, а до конца сентября количество новых троллейбусов вырастет до 94, полностью заменив старые и изношенные», — добавил Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор напомнил, что также планируется пересмотреть маршруты.

«Буду лично следить за продолжением транспортной реформы. Доступность и комфортность общественного транспорта — это то, что сейчас так нужно пензенцам», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

14 ноября 2022 года министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области заключило с АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» контракт на поставку 90 пассажирских троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Его цена составила 2 млрд. 232 млн. рублей.

24 марта 2023 года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, выступая на сессии Законодательного собрания, сообщил, что 90 троллейбусов должны начать курсировать по улицам Пензы до конца сентября. Он проинформировал, что благодаря сэкономленным средствам также подтверждена поставка четырех дополнительных машин.