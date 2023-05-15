Пензенский облсуд оставил без удовлетворения иск собственников земельных участков в Ахунах Общество

Пенза, 15 мая 2023. PenzaNews. Пензенский областной суд отказал в удовлетворении исковых требований семи владельцев земельных участков, пытавшихся оспорить нормативный правовой акт, которым Ахуны признаны региональным бальнеогрязевым курортом. Резолютивная часть решения по административному делу оглашена в понедельник, 15 мая.

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«Во втором заседании 15 мая 2023 года было заслушано заключение прокурора, полагавшего заявленные требования оставить без удовлетворения. Согласно позициям прокурора и административного ответчика, несмотря на неопубликование оспариваемого нормативного правового акта [постановления правительства Пензенской области от 8 февраля 2000 года №49-пП «О признании территорий курортами и лечебно-оздоровительными местностями регионального значения»] в печатных СМИ, у административных истцов как лиц, права и свободы которых затрагиваются оспариваемыми положениями, имелась возможность ознакомиться с их содержанием, поскольку право собственности на земельные участки возникло в 2021-2022 годах, то есть когда постановление [...] уже находилось в свободном доступе на официальном портале Pravo.gov.ru (вкладка «Законодательство России») в сети интернет» с внесенными в него изменениями, опубликованными в установленном порядке», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

В нем отмечается, что при принятии оспариваемого постановления в части, касающейся территории Ахун, было учтено наличие соответствующей инфраструктуры и природных лечебных ресурсов, что установлено проведенными в 1980–1990 годах геологическими, бальнеологическими, инженерными и научными исследованиями.

«Границами курорта обоснованно определены границы округов санитарной охраны месторождения минеральных вод в Пензе, утвержденные постановлением Совета министров РСФСР от 28 февраля 1986 года №83. Таким образом, доводы административных истцов о несоблюдении требований, предусмотренных ч. 1 ст. 3 Закона о лечебных ресурсах, не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения дела и не могут служить основанием для признания оспариваемого постановления недействующим», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что также, по мнению прокурора, не может служить основанием для удовлетворения административного искового заявления ссылка истцов на нарушение требований ч. 2 ст. 3 Закона о лечебных ресурсах в части отсутствия согласования с соответствующими федеральными органами исполнительной власти.

«В материалах дела имеется письмо заместителя министра Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму от 11 января 2000 года, согласно которому министерство рассмотрело представленный проект постановления правительства Пензенской области «О признании территорий курортами и лечебно-оздоровительными местностями регионального значения», признало актуальность его принятия для сохранения, развития и более эффективного использования санаторно-курортного комплекса Пензенской области и в целом согласовало его (с условием внесения в него некоторых обязательных правок)», — указано в сообщении.

«Суд, выслушав мнения всех сторон, исследовав материалы дела, пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований. Пункт 1 Перечня курортов и лечебно-оздоровительных местностей регионального значения на территории Пензенской области, утвержденного постановлением правительства Пензенской области от 8 февраля 2000 года №49-пП «О признании территорий курортами и лечебно-оздоровительными местностями регионального значения», согласно которому Ахуны являются региональным курортом, является действующим», — говорится в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», земельный участок в поселке Ахуны города Пензы общей площадью 270 тыс. 963 кв. метра, расположенный в границах округа санаторной охраны месторождений и являющийся курортом, принадлежал на праве собственности Пензенской области, затем был приватизирован и в 2019 году продан с торгов с последующим образованием более мелких участков, которые приобрели 29 собственников.

В 2000 году постановлением правительства Пензенской области Ахуны были признаны региональным бальнеогрязевым курортом.

Прокуратурой Железнодорожного района Пензы проведена проверка исполнения земельного законодательства при распоряжении земельными участками на территории курорта Ахуны. В результате собственники земельных участков привлечены к участию в деле в качестве ответчиков Железнодорожным районным судом Пензы по исковому заявлению прокурора района о признании права собственности отсутствующим на указанные земельные участки. Требование прокурора мотивировано тем, что спорные земельные участки не могут находиться в частной собственности, так как являются территорией курорта и должны быть переданы в собственность Пензенской области.

Рассмотрение дела Железнодорожным районным судом Пензы было приостановлено до рассмотрения административного дела Пензенским областным судом об оспаривании нормативного правового акта.