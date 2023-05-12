Семь собственников земельных участков пытаются через суд оспорить признание Ахун региональным курортом Общество

Пенза, 12 мая 2023. PenzaNews. Семь собственников земельных участков пытаются оспорить нормативный правовой акт, которым Ахуны признаны региональным бальнеогрязевым курортом, слушание по административному делу, ответчиком по которому выступает правительство Пензенской области, началось в облсуде в минувший четверг, 11 мая.

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«Истцы, являясь собственниками земельных участков, расположенных в поселке Ахуны, выразили несогласие с п. 1 Перечня курортов и лечебно-оздоровительных местностей регионального значения на территории Пензенской области, утвержденного постановлением правительства Пензенской области от 8 февраля 2000 года №49-пП «О признании территорий курортами и лечебно-оздоровительными местностями регионального значения», согласно которому Ахуны являются региональным курортом», — сказано в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

В нем добавляется, что истцы в своем иске указали на непроведение специальных курортологических, гидрогеологических и других исследований при утверждении перечня курортов регионального значения Пензенской области, в том числе курорта Ахуны, а также на то, что не осуществлялось согласование с федеральными органами исполнительной власти, тем самым не был соблюден порядок принятия нормативного акта, установленный законом №26-ФЗ от 23 февраля 1995 года «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».

«Кроме того, по мнению административных истцов, это постановление в нарушение законодательства не было опубликовано в печатных средствах массовой информации», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что правительство Пензенской области возражает против административного иска, указывая, что нормативный правовой акт принят в пределах предоставленных полномочий, с соблюдением порядка принятия, опубликования, введения в действие и не противоречит федеральному законодательству.

«В ходе первого судебного заседания были заслушаны объяснения представителей административных истцов, возражения административных ответчиков, исследованы письменные доказательства по делу, участники процесса обозрели официальный интернет-портал правовой информации. В заседании объявлен перерыв для подготовки заключения прокурора. Судебное заседание продолжится 15 мая», — указано в тексте.

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Из него следует, что земельный участок в поселке Ахуны города Пензы общей площадью 270 тыс. 963 кв. метра, расположенный в границах округа санаторной охраны месторождений и являющийся курортом, принадлежал на праве собственности Пензенской области, затем был приватизирован и в 2019 году продан с торгов с последующим образованием более мелких участков, которые приобрели 29 собственников.

«В 2000 году постановлением правительства Пензенской области Ахуны были признаны региональным бальнеогрязевым курортом. Прокуратурой Железнодорожного района Пензы проведена проверка исполнения земельного законодательства при распоряжении земельными участками на территории курорта Ахуны города Пензы. В результате собственники земельных участков привлечены к участию в деле в качестве ответчиков Железнодорожным районным судом Пензы по исковому заявлению прокурора Железнодорожного района Пензы о признании права собственности отсутствующим на указанные земельные участки. Требование прокурора мотивировано тем, что спорные земельные участки не могут находиться в частной собственности, так как являются территорией курорта и должны быть переданы в собственность Пензенской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что рассмотрение соответствующего дела Железнодорожным районным судом Пензы приостановлено до рассмотрения административного дела Пензенским областным судом об оспаривании нормативного правового акта.