Олег Мельниченко посетил Сосновоборский и Никольский районы Общество

Пенза, 18 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Сосновоборский и Никольский районы в минувшую среду, 17 мая.

Фото: Pnzreg.ru

По словам главы региона, руководители муниципальных образований не были заранее предупреждены о его визите.

«Практикую подобные поездки уже не в первый раз. Считаю, что именно неожиданные визиты позволяют увидеть ситуацию, которая складывается в районах на самом деле», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Комментируя итоги рабочей поездки, он отметил, что в Сосновоборске «есть объекты, которые требуют внимания».

«К примеру, лесной колледж. В нем необходимо полностью заменить систему отопления. Поручил главе регионального министерства образования [Алексею Комарову] рассчитать стоимость работ в ближайшие два дня. Обновление требуется и спортшколе, в ней нужно заменить систему отопления, крышу, окна и отремонтировать фасад. Будем готовить необходимую документацию и поэтапно проводить работы. На стадионе спортшколы ведется подготовка основания площадки ГТО. Инвентарь закупили, летом работы должны завершить», — сообщил глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что в ходе визита в село Индерка Сосновоборского района поручил выделить денежные средства на замену кровли школы, здание которой было отремонтировано несколько лет назад.

«В школе села Маис Никольского района проконтролировал ход капитального ремонта, на который в прошлом году мы выделяли средства. Здесь проводят внутреннюю отделку помещений и меняют проводку. Завершить работы планируем к концу июля», — пояснил губернатор.

«Все, что хотел, увидел, направление работы определил. Продолжим улучшать социальные объекты для наших пензенцев», — резюмировал руководитель субъекта федерации.