00:19:17 Воскресенье, 21 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области победителем конкурса профмастерства среди бульдозеристов стал Сергей Папшев

12:34 | 20.05.2023 | Общество

Печать

Пенза, 20 мая 2023. PenzaNews. Сергей Папшев, представляющий ООО «Пачелмская ДПМК», стал победителем регионального конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший бульдозерист», состоявшегося в Наровчатском районе Пензенской области в минувшую пятницу, 19 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

В Пензенской области победителем конкурса профмастерства среди бульдозеристов стал Сергей Папшев

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«За первое место он был награжден главным призом в 400 тыс. рублей, а также возможностью принять участие в федеральном этапе всероссийского конкурса, который пройдет с 22 по 24 июня 2023 года в городе Чебоксары», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что второе место занял работник ООО «Автодорога» Александр Уваркин, третье — Олег Стрельцов из ООО «Атлант», которые получили денежные призы в размере 220 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе 20 мая простятся с протоиереем Покровского собора, бывшим онкологом Георгием Спасовым Телефонный мошенник выманил у жителя Пензы более 550 тыс. рублей
В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 2 тыс. рублей В Пензе 10 сотрудников УМИ привлечены к ответственности за нарушения при представлении сведений о доходах
«Ростелеком» стал цифровым партнером акции «Библионочь» в пензенской библиотеке №2 В Пензенской области состоялся фестиваль «Скандинавской ходьбой к активному долголетию»
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама