В Пензенской области победителем конкурса профмастерства среди бульдозеристов стал Сергей Папшев Общество

Пенза, 20 мая 2023. PenzaNews. Сергей Папшев, представляющий ООО «Пачелмская ДПМК», стал победителем регионального конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший бульдозерист», состоявшегося в Наровчатском районе Пензенской области в минувшую пятницу, 19 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«За первое место он был награжден главным призом в 400 тыс. рублей, а также возможностью принять участие в федеральном этапе всероссийского конкурса, который пройдет с 22 по 24 июня 2023 года в городе Чебоксары», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что второе место занял работник ООО «Автодорога» Александр Уваркин, третье — Олег Стрельцов из ООО «Атлант», которые получили денежные призы в размере 220 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно.