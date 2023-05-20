Социальные координаторы из Пензенской области прошли обучение для работы с подопечными фонда «Защитники Отечества» Общество

Пенза, 20 мая 2023. PenzaNews. 25 представителей Пензенской области во главе с Ольгой Клейменовой, которой предложено возглавить региональный филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», приняли участие в дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Социальный координатор» в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтруда региона.

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«Кандидаты на должность социального координатора предварительно прошли отбор и тестирование. Среди обязательных требований к специалистам, которые будут оказывать помощь участникам специальной военной операции и их семьям, — стрессоустойчивость, доброжелательность, милосердие и эмпатия. Большинство из отобранной команды — люди, имеющие опыт социальной работы», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что после открытия филиала социальные координаторы, в частности, будут оказывать подопечным фонда помощь в получении статуса ветерана боевых действий, в установлении инвалидности и обеспечении современными техническими средствами реабилитации, в прохождении медико-социальной реабилитации, в переобучении и трудоустройстве.