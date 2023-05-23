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Житель Пензенской области получил посылку с пчелами из Краснодарского края

09:30 | 23.05.2023 | Общество

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Пенза, 23 мая 2023. PenzaNews. Житель села Поим Белинского района Пензенской области получил на почте посылку весом чуть более 1 кг, в которой находились пчелы, отправленные ему из села Орел-Изумруд Адлерского района Сочи. Об этом говорится в пресс-релизе макрорегиона «Волга» АО «Почта России», поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 23 мая.

Житель Пензенской области получил посылку с пчелами из Краснодарского края. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Такие необычные отправления почта доставляет жителям Пензенского региона ежегодно. Традиционный сезон для приобретения пчелиных маток — весна и начало лета», — отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что «Почта России» доставляет подобные посылки с особой осторожностью.

«На коробке или пакете с отверстиями ставят соответствующую метку. Внутри коробки специальным образом закрепляют контейнеры с пчелами. В одну емкость обычно помещается одна пчелиная матка и девять рабочих пчел. На время доставки в контейнеры закладывают питание для насекомых, а к посылке отправитель прилагает сопроводительные ветеринарные документы», — поясняется в тексте.

В пресс-релизе добавляется, что в весенне-летний сезон почта также часто доставляет саженцы деревьев, кустарников и рассаду.

«Перед отправкой их хранят в холодильном отделении, а для сохранности во время транспортировки упаковывают в специальные пластиковые контейнеры», — сказано в сообщении.

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