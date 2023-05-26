Прокуратура встала на защиту прав многодетных семей, получивших участки для ИЖС в Посельском сельсовете Общество

Пенза, 26 мая 2023. PenzaNews. Прокуратура Кузнецкого района Пензенской области встала на защиту прав многодетных семей, получивших земельные участки на территории Посельского сельсовета для индивидуального жилищного строительства, которые не обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

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«Установлено, что администрацией Посельского сельсовета Кузнецкого района многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства бесплатно предоставлены земельные участки, не обеспеченные технической возможностью подключения к сетям водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. Отсутствие инженерной инфраструктуры создало препятствия для подключения жилых домов к инженерно-техническим сетям надлежащего качества и объема, необходимых для нормальной жизнедеятельности, что привело к невозможности освоения земельных участков нуждающейся в дополнительной социальной защите категорией граждан», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что по результатам проведенной проверки прокурор Кузнецкого района обратился в суд с административными исками в защиту трех многодетных семей о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления и возложении на него обязанности устранить выявленные нарушения.

«Решениями Кузнецкого районного суда исковые требования прокурора удовлетворены, на администрацию Посельского сельсовета возложена обязанность принять меры к обеспечению предоставленных многодетным семьям земельных участков инфраструктурой — газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, электроснабжением — в течение 12 месяцев со дня вступления решения в законную силу. Исполнение судебных решений поставлено на контроль прокуратуры района», — сказано в тексте.