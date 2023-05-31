Начата подготовка к фестивалю «Огни Спутника» Общество

Пенза, 31 мая 2023. PenzaNews. Подготовка межрегионального фестиваля фейерверков и фаер-шоу «Огни Спутника» на территории микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном стала главной темой совещания, которое провел министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

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«Участники обсудили вопросы заключения договоров на организацию и проведение фестиваля», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в текущем году мероприятие состоится при федеральной поддержке в размере около 806,4 тыс. рублей.

«Межрегиональный фестиваль фейерверков и фаер-шоу «Огни Спутника» пройдет с 24 по 30 июля 2023 года в микрорайоне «Город Спутник». Мероприятие состоится в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — указано в сообщении.

В тексте напоминается, что первый фестиваль фейерверков «Огни Спутника» состоялся в «Спутнике» в 2018 году.