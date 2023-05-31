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Олег Ягов проверил ход реконструкции детской железной дороги в Пензе

16:24 | 31.05.2023 | Общество

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Пенза, 31 мая 2023. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов проверил ход реконструкции детской железной дороги в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Олег Ягов проверил ход реконструкции детской железной дороги в Пензе

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Проект по полной модернизации детской железной дороги, находившейся в ведении ОАО «РЖД», начался с 2020 года», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в настоящее время близятся к завершению работы по созданию депо, где одновременно смогут проезжать два состава, в высокой степени готовности находятся здание вокзала и другие объекты.

«Протяженность железной дороги будет составлять 2,5 км», — отмечается в сообщении.

В тексте приводятся слова Олега Ягова, который подчеркнул, что идея проекта заключается в создании современного образовательно-просветительского центра, в котором дети будут не только отдыхать, но и приобретать новые навыки и компетенции для будущей профессии.

«По информации, полученной от представителя РЖД, в 2024 году детская железная дорога будет введена в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

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