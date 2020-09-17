В Пензе приступили к реконструкции детской железной дороги Общество

Пенза, 17 сентября 2020. PenzaNews. Реконструкция детской железной дороги начата в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина в четверг, 17 сентября.

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«Планируется выполнить не только замену железнодорожного пути, но и модернизировать всю инфраструктуру, включая строительство нового пассажирского павильона и локомотивного депо», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на детской железной дороге появится учебно-административное здание.

«При этом часть площадей будет выделена под размещение детского технопарка «Кванториум», в котором школьники, используя инновационное оборудование, смогут получать дополнительное образование технической направленности, изучать и применять на практике наукоемкие технологии», — пояснила Валерия Митякина.