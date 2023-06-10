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У стелы «Город трудовой доблести» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 360-летию Пензы

13:31 | 10.06.2023 | Общество

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Пенза, 10 июня 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 360-летию Пензы, состоялось у стелы «Город трудовой доблести» в субботу, 10 июня.

У стелы «Город трудовой доблести» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 360-летию Пензы

Фото: Pnzreg.ru

В нем приняли участие губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания региона Вадим Супиков, председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин, глава города Александр Басенко и другие официальные лица.

После церемонии возложения цветов к присутствующим обратился Олег Мельниченко.

Руководитель субъекта федерации напомнил, что за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность Пензе в 2021 году было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

«Трудовые свершения жителей легли в основу дальнейшего благополучия и процветания нашего города. Пенза быстро превращалась в значимый для страны центр станкостроения, приборостроения, производства средств связи. И сегодня благодаря труду своих жителей Пенза развивается, растет, приобретает современный вид, прирастает новыми микрорайонами, строит школы и больницы, развивает транспортную сеть, вместе со всей страной выходит на новые технологические рубежи», — сказал глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что значительный вклад в присвоение Пензе почетного звания внесли историки, краеведы, журналисты и общественные деятели.

«Они провели огромную работу с документальными источниками, систематизировали факты, издавали литературу, делали человека труда главным героем своих публикаций. Одним словом, они сделали все возможное, чтобы сохранить великие свершения прошлого в памяти новых поколений. Считаю справедливым, что имена этих людей будут увековечены в истории города в юбилейный год 360-летия Пензы!» — отметил губернатор.

В продолжение торжественного мероприятия регалии почетных граждан Пензы были вручены историку Геннадию Тамбовцеву и журналисту Александру Марынову.

«Человек труда — это герой прошлого, настоящего и будущего Пензы и России», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Пусть память о трудовых подвигах народа хранится во все времена», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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