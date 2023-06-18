В Пензу прибыли более 50 эвакуированных жителей Белгородской области Общество

Пенза, 18 июня 2023. PenzaNews. 32 ребенка и 19 взрослых, эвакуированных из Белгородской области из-за обстрелов со стороны Украины, прибыли в Пензу в воскресенье, 18 июня. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Ранним утром встретил еще несколько семей белгородцев, которые вынуждены были оставить свои дома из-за обстрелов. Приехал 51 человек, их них 32 ребенка, среди которых двум нет и года. Мы об этом знали, предусмотрели для младенцев детское питание», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что «такой вынужденный переезд — это стресс».

«В дороге люди провели около суток, все уставшие, особенно дети. Первым делом им надо отдохнуть. Всех разместим и создадим комфортные условия», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Руководитель субъекта федерации добавил, что Пензенская область готова еще принять эвакуированных, поскольку ситуация в Белгородской области пока не стабилизировалась.

«С губернатором Вячеславом Владимировичем Гладковым на постоянной связи», — написал Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 2 июня Пензенская область приняла 179 эвакуированных жителей Белгородской области, 125 из которых — дети.