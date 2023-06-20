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В пензенской гордуме обсудили вопросы о приеме объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность

18:03 | 20.06.2023 | Общество

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Пенза, 20 июня 2023. PenzaNews. Члены постоянной комиссии пензенской гордумы по градостроительной деятельности в ходе состоявшегося во вторник, 20 июня, заседания рассмотрели 20 вопросов, в том числе о безвозмездном приеме объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.

В пензенской гордуме обсудили вопросы о приеме объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По трем вопросам народным избранникам предлагалось рассмотреть возможности безвозмездного приема в муниципальную собственность недвижимого имущества, в их числе — от депутата Дмитрия Акимова памятника Ф.Э. Дзержинскому, являющегося объектом культурного наследия, приобретенного им ранее у компании «РЖД», и сетей инженерной инфраструктуры в проезде Жемчужный от компании «Термодом». По последнему депутаты отметили, что, если такая тенденция появится у всех застройщиков, это позволит частично решить проблему бесхозяйных коммуникаций», — говорится в сообщении, размещенном на сайте гордумы.

В нем добавляется, что все рассмотренные на заседании вопросы вынесены на сессию, которая запланирована на 30 июня.

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