В Пензе начала работу постерная выставка, посвященная космическому полету Валентины Терешковой Общество

Пенза, 21 июня 2023. PenzaNews. Постерная выставка «Первая в космосе. История космического полета Валентины Терешковой. 16–19 июня 1963 г.» начала работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, на постерах представлены основные события, связанные с полетом Валентины Терешковой. Посетители могут увидеть фотодокументы о формировании первого женского отряда космонавтов. На снимках запечатлены события за несколько часов до старта и сразу же после полета.

Организаторы проекта «Первая в космосе. История космического полёта Валентины Терешковой. 16–19 июня 1963 г.» — Российский государственный архив научно-технической документации, Ассоциация планетариев России и культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой.

Экспозиция подготовлена при поддержке Фонда президентских грантов.