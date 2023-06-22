Мельниченко и Балицкий обсудили планы по восстановлению объектов в Пологовском и Токмакском районах Общество

Пенза, 22 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий обсудили планы по восстановлению объектов в Пологовском и Токмакском районах.

Фото: T.me/omelnichenko

«Работаю в Запорожской области. Сегодня с врио губернатора Евгением Витальевичем Балицким обсудили планы по восстановлению объектов в подшефных нам Пологовском и Токмакском районах. В городе Токмак поможем с ремонтом спортивной школы, также стоит задача к 1 сентября восстановить общеобразовательную школу. Мы ремонтировали ее в прошлом году, но потом здание пострадало от обстрелов. Приведем его в порядок, чтобы ребята могли вернуться за свои парты в новом учебном году», — написал Олег Мельниченко в Telegram-канале в четверг, 22 июня.

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Кроме того, по ее словам, достигнута договоренность, что пензенские мастера сошьют новые костюмы для народных коллективов Токмакского района.

«В прошлом году мы обновили их для артистов нашего региона, теперь поможем Запорожью», — отметил губернатор.

Он добавил, что Пензенская область окажет содействие в восстановлении самого большого здания в Пологах — дома культуры.

«Это творческое «сердце» города, и оно должно быть в порядке», — подчеркнул глава региона.

«Изучим повреждения всех перечисленных объектов и начнем работы как можно скорее, чтобы все успеть до холодов. Несмотря на сложные обстоятельства, люди должны жить в комфортных условиях, наша задача — помочь им», — резюмировал Олег Мельниченко.