Пензенская и Запорожская области подписали соглашение о сотрудничестве Экономика

Пенза, 16 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: Pnzreg.ru

«Наши регионы тесно взаимодействуют, Пензенская область оказывает шефскую помощь Токмакскому и Пологовскому районам. Наши специалисты восстанавливают инфраструктуру, пензенцы помогают собирать гуманитарные грузы для Запорожья. С Евгением Витальевичем [Балицким] мы постоянно на связи, встречаемся, «сверяем часы», отслеживаем выполнение общих задач по восстановлению районов. Сегодня наше взаимодействие вышло на новый уровень, мы подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в пятницу, 16 июня.

Он выразил уверенность, что соглашение «станет отправной точкой для создания многих совместных проектов».

«Будем решать задачи импортозамещения и подготовки кадров, обмениваться опытом», — уточнил губернатор.

«Наше сотрудничество значимо для меня и как для губернатора Пензенской области, и как для человека, который узнал и полюбил Запорожский регион», — подчеркнул Олег Мельниченко.