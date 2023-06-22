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Мельниченко в Запорожской области осмотрел объекты, которые помогают восстанавливать пензенские специалисты

17:18 | 22.06.2023 | Общество

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Пенза, 22 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе визита в Запорожскую область осмотрел объекты, которые помогают восстанавливать пензенские специалисты.

Мельниченко в Запорожской области осмотрел объекты, которые помогают восстанавливать пензенские специалисты

Фото: Pnzreg.ru

«После встречи с Евгением Витальевичем Балицким осмотрел объекты, которые в ближайшее время восстановим в подшефных нам районах Запорожской области. Сразу скажу, ситуация там сложная, наши люди работают, рискуя жизнью буквально ежедневно, потому что обстрелы не прекращаются», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 22 июня.

Он отметил, что в Токмаке проводится большая работа по ремонту двух изношенных участков главного водопровода общей протяженностью более километра.

По словам Олега Мельниченко, готовность составляет 80%, до 1 августа работы будут завершены.

«Вновь нуждается в ремонте школа №1 города Токмака. Мы привели ее в порядок в прошлом году, но из-за майских обстрелов здание пострадало. Все восстановим до 1 сентября. Также после осмотра я принял решение помочь в восстановлении местной спортивной школы, она нужна ребятам», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что в Пологах близятся к завершению работы по замене стеклопакетов в поликлинике.

«Все будет готово к концу месяца», — заверил Олег Мельниченко.

«Кстати, в Токмаке эта работа уже проведена, заменены окна четырех корпусов центральной районной больницы. Создание условий для оказания медицинской помощи — одна из наших приоритетных задач», — написал глава региона.

«Говорю спасибо каждому пензенскому специалисту за то, что, несмотря на риск, они продолжают свою работу, оказывают помощь местным жителям. Без преувеличения скажу, что это подвиг. С гордостью отмечу, что восемь специалистов аварийно-восстановительной бригады региона награждены благодарственными письмами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Вижу, что команда Пензенской области работает слаженно, быстро и качественно», — резюмировал губернатор.

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