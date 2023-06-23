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Олег Мельниченко в Херсонской области встретился с пензенскими бойцами

14:14 | 23.06.2023 | Общество

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Пенза, 23 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил мотострелковый полк в Херсонской области, где служат пензенцы, призванные в рамках частичной мобилизации.

Олег Мельниченко в Херсонской области встретился с пензенскими бойцами

Фото: Pnzreg.ru

«Наши земляки, несущие службу в Херсонской области, передают привет друзьям и близким, всей родной пензенской земле. Обязательный пункт каждого моего визита в новые регионы России — общение с бойцами, участвующими в специальной военной операции. Считаю своим долгом поддержать ребят», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 23 июня.

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«Вместе с заместителем председателя Законодательного собрания Пензенской области Сергеем Николаевичем Мельниковым и руководителем делегации региона Виктором Николаевичем Кувайцевым посетили ряд блокпостов. Конечной нашей целью был мотострелковый полк в Херсонской области. Здесь служат пензенцы, призванные в рамках частичной мобилизации. Встретился с командующим группировкой войск, с руководством полка, расспросил об условиях, в которых наши бойцы несут службу, об обстановке в целом. Передали гуманитарный груз, в том числе антидронные ружья, а также новый современный комплекс повышенной мощности, который позволяет бороться с беспилотниками», — сообщил Олег Мельниченко.

Он выразил уверенность, что военные используют эту технику эффективно.

«Будем ждать наших ребят с победой!» — подчеркнул губернатор.

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