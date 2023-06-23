21:49:46 Пятница, 23 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко оценил ход работ по восстановлению дорожного покрытия пензенскими специалистами в ДНР

18:38 | 23.06.2023 | Общество

Печать

Пенза, 23 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко встретился с сотрудниками «Мостовика», которые восстанавливают дорожное покрытие в Донецкой народной республике.

Мельниченко оценил ход работ по восстановлению дорожного покрытия пензенскими специалистами в ДНР

Фото: Pnzreg.ru

«Добрался до Донецкой народной республики, где сотрудники пензенского «Мостовика» ведут восстановительные работы. Руководитель предприятия Денис Кравчук рассказал, как идет процесс. В зоне ответственности пензенцев — порядка 100 км дорог. Трудиться нашим землякам приходится в очень непростых условиях. Так, ремонт дорожного полотна идет практически параллельно с разминированием территорий. Но наши дорожники справляются, хотя приходится выполнять большие объемы работ в сжатые сроки», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 23 июня.

Читайте также

Олег Мельниченко в Херсонской области встретился с пензенскими бойцами

«Пензенцы капитально ремонтируют трассу «Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь». Окончен процесс фрезерования, уложено асфальтобетонное покрытие. Дорожники работают круглосуточно. Задействовано 800 человек и 300 единиц техники. Сейчас ведется обустройство обочин и благоустройство. За летний период объект обещают закончить», — добавил он.

Кроме того, губернатор сообщил, что пензенские специалисты помогли в обустройстве футбольного поля при школе в поселке Мирном.

По его словам, в ближайшее время планируется сделать еще одну спортплощадку и поставить уличные тренажеры.

«Поблагодарил сотрудников «Мостовика», которые ответственно подходят к порученной им миссии — помочь жителям ДНР как можно быстрее вернуться к мирной жизни», — написал Олег Мельниченко.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Никольска в надежде заработать на инвестициях лишилась более 1,6 млн. рублей В Пензе по материалам прокурорской проверки возбуждено дело в отношении директора учреждения допобразования
Банк «Кузнецкий» запустил трансграничные переводы с карты на карту До двух лет лишения свободы может получить житель Пензы, угрожавший сожительнице убийством
В Пензе мотоциклист насмерть сбил мужчину Профилактическое мероприятие «Автокресло – детям» пройдет в Пензенской области 24 июня
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама