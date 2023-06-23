Мельниченко оценил ход работ по восстановлению дорожного покрытия пензенскими специалистами в ДНР Общество

Пенза, 23 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко встретился с сотрудниками «Мостовика», которые восстанавливают дорожное покрытие в Донецкой народной республике.

Фото: Pnzreg.ru

«Добрался до Донецкой народной республики, где сотрудники пензенского «Мостовика» ведут восстановительные работы. Руководитель предприятия Денис Кравчук рассказал, как идет процесс. В зоне ответственности пензенцев — порядка 100 км дорог. Трудиться нашим землякам приходится в очень непростых условиях. Так, ремонт дорожного полотна идет практически параллельно с разминированием территорий. Но наши дорожники справляются, хотя приходится выполнять большие объемы работ в сжатые сроки», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 23 июня.

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«Пензенцы капитально ремонтируют трассу «Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь». Окончен процесс фрезерования, уложено асфальтобетонное покрытие. Дорожники работают круглосуточно. Задействовано 800 человек и 300 единиц техники. Сейчас ведется обустройство обочин и благоустройство. За летний период объект обещают закончить», — добавил он.

Кроме того, губернатор сообщил, что пензенские специалисты помогли в обустройстве футбольного поля при школе в поселке Мирном.

По его словам, в ближайшее время планируется сделать еще одну спортплощадку и поставить уличные тренажеры.

«Поблагодарил сотрудников «Мостовика», которые ответственно подходят к порученной им миссии — помочь жителям ДНР как можно быстрее вернуться к мирной жизни», — написал Олег Мельниченко.