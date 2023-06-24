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Глава Заречного сообщил о возвращении левого поворота к дачам перед Чемодановкой

13:34 | 24.06.2023 | Общество

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Заречный, 24 июня 2023. PenzaNews. Глава города Заречного Пензенской области Олег Климанов сообщил о решении ФКУ «Поволжуправтодор» вновь разрешить левый поворот с федеральной трассы М5 «Урал» к дачам, не доезжая села Чемодановка.

Глава Заречного сообщил о возвращении левого поворота к дачам перед Чемодановкой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Хорошие новости для дачников. После обращений со стороны администрации Заречного и от владельцев дачных участков ФКУ «Поволжуправтодор» принял решение разрешить поворот в дачный массив при движении из Заречного в сторону Чемодановки», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 23 июня.

Олег Климанов напомнил, что месяц назад на 650 км федеральной автодороги М5 «Урал» был установлен знак «Движение прямо», а также нанесена сплошная разметка.

«Это привело к тому, что для проезда к дачам транспорту приходилось проезжать дальше в сторону Чемодановки. Автомобили успевали развернуться на светофоре, а автобусам, которым для разворота не хватает размера перекрестка, приходилось делать это в Чемодановке. В результате маршрут каждого дачного рейса увеличивался почти на 2 км», — констатировал глава Заречного.

«С 23 июня знак «Движение прямо» перенесен дальше спорного участка. А дорожная разметка заменена на прерывистую. Дачные автобусы начали движение по прежнему маршруту», — проинформировал он.

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