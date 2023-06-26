Мельниченко рассказал об установке оборудования в пензенском планетарии Общество

Пенза, 26 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал об установке в планетарии современного дорогостоящего оборудования, которое в условиях санкций удалось доставить из США и Германии.

Фото: Pnzreg.ru

«[...] Настал момент его установки. Рабочие уже завершили монтаж каркаса звездного купола и первого ряда экранов, установили звуковую аппаратуру. Все работы проводятся в условиях максимальной чистоты и предельно аккуратно. Скоро над посетителями засияет удивительное звездное небо, которое позволит погрузиться в мир космоса, увидеть то, что в обычной жизни мы даже не замечаем. Все это зрелище будет сопровождаться звуковым фоном, которое создаст атмосферу волшебства», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшее воскресенье, 25 июня.

По его словам, остальная техника, например, интерактивное оборудование для проведения экспериментов и оптико-механический планетарий, пока запакована в коробки, ее подключат, когда внутренняя отделка здания будет завершена.

«Последние штрихи остались и во внешней отделке планетария. Также проводим здесь благоустройство», — отметил губернатор.

«С нетерпением ждем, когда все работы будут завершены, чтобы пригласить пензенцев в обновленный планетарий, рассказать им о звездном небе и показать уникальные экспонаты», — добавил Олег Мельниченко.