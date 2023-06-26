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В Пензенской области проходит профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

09:36 | 26.06.2023 | Общество

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Пенза, 26 июня 2023. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» стартовало на территории Пензенской области.

В Пензенской области проходит профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону, будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителей в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием, в том числе медицинским.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — говорится в тексте.

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