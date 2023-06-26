Олег Мельниченко прокомментировал ход строительства важных для региона объектов Общество

Пенза, 26 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко после заседания правительства Пензенской области прокомментировал в своем Telegram-канале ход строительства важных для региона объектов.

Фото: Pnzreg.ru

«В «Городе Спутнике» по программе «Стимул» строим дороги — к 1 сентября их завершим. К осени также сдадим объекты по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» — улицу 40 лет Октября и дорогу на улице Рябова. Ремонтируем шесть мостов, на двух работы завершим уже в июле — в Кузнецком и Нижнеломовском районах. Туристическая дорога между селами Абашево и Паны, о которой я рассказывал, готова на 15%. Поручил также отремонтировать подъездные дороги к этим селам, чтобы все было проработано комплексно», — написал руководитель субъекта федерации.

«Работаем и в сфере здравоохранения. К декабрю сдадим лабораторно-диагностический корпус онкодиспансера. Реконструкция корпуса №2 пензенской районной больницы уже завершена, благоустраиваем территорию и строим парковку для удобства пензенцев», — добавил он.

Олег Мельниченко отметил, что строительство пяти школ в регионе также идет по плану.

Кроме того, губернатор напомнил, что запланирован капитальный ремонт 16 школ.

«За лето мы его проведем», — заверил глава региона.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что все объекты находятся под моим личным контролем, затягивать сроки не позволю. Мы работаем для людей и должны выполнять свои обещания», — резюмировал Олег Мельниченко.