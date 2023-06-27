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В Пензенской области прокуратура в ходе проверки розничных продавцов алкогольной продукции выявила многочисленные нарушения

17:48 | 27.06.2023 | Общество

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Пенза, 27 июня 2023. PenzaNews. Многочисленные нарушения законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки розничных продавцов алкогольной продукции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В Пензенской области прокуратура в ходе проверки розничных продавцов алкогольной продукции выявила многочисленные нарушения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту отравления в июне 2023 года метанолом жителей региона. К участию в проверочных мероприятиях были привлечены специалисты регионального управления Роспотребнадзора. До начала проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю алкогольной продукцией в розлив, сотрудники правоохранительных органов изъяли более 1,7 тыс. литров продукции производителя алкогольных напитков ненадлежащего качества. В ходе проверочных мероприятий не установлено фактов продажи фальсифицированной алкогольной продукции. Вместе с тем в деятельности хозяйствующих субъектов выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований и правил розничной продажи алкогольной продукции», — сказано в тексте.

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В нем уточняется, что, в частности, были выявлены нарушения условий хранения алкогольной продукции, обязательных требований к маркировке, факты отсутствия у продавцов торговых точек документов о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медосмотров, вакцинации.

«По итогам проверки органами прокуратуры области внесено 36 представлений, возбуждено 49 дел об административных правонарушениях. [...] Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль органов прокуратуры области», — добавляется в сообщении.

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