Новый асфальтобетонный завод будет смонтирован в Пензе в текущем году — глава города Общество

Пенза, 1 июля 2023. PenzaNews. Новый асфальтобетонный завод будет смонтирован в текущем году на территории бывшей промышленной зоны исправительной колонии №5 в Пензе, имеющей собственную железнодорожную ветку. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

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«Асфальтобетонный завод у нас появился. Он в полном комплекте прибыл из Китая, где был оплачен. [...] Он разгружен на территории бывшей промышленной зоны исправительной колонии №5», — сказал Александр Басенко в ходе 51-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в минувшую пятницу, 30 июня.

По его словам, ранее было подготовлено обращение о передаче данного земельного участка в собственность муниципалитета.

«Почему он нам интересен? Потому что, во-первых, эта промышленная зона имеет свою ветку железной дороги, что позволит инертные материалы завозить железной дорогой. Это более эффективно, чем автомобильным транспортом. И второе, немаловажное — там, на данной территории, промышленные предприятия, а у асфальтного завода зона санитарно-защитная — 500 метров, поэтому другого места для размещения асфальтобетонного завода мы в городе на сегодняшний день свободного не имеем», — пояснил глава Пензы.

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Он добавил, что в настоящее время заключен договор на проектно-сметные работы по монтажу завода.

«Надо сделать и геологические изыскания на несущие способности грунтов. Там колонны, в которых размещается оборудование, высотой порядка 27 метров», — отметил Александр Басенко.

«Мы в этом году до конца лета завод смонтируем», — подчеркнул он.

В продолжение темы глава Пензы проинформировал депутатов о том, что действующий в городе асфальтобетонный завод имеет малую мощность и использует старые технологии, однако, по его словам, «на сегодняшний день везде, где делает асфальтировку «Пензавтодор», [муниципальное бюджетное учреждение] использует асфальт со своего завода».