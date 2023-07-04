Назначен новый командир отряда содействия полиции «Тигр»
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Пенза, 4 июля 2023. PenzaNews. Алексей Картушин назначен новым командиром отряда содействия полиции «Тигр». Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
Фото: Pnzreg.ru
Уточняется, что он приступил к исполнению обязанностей во вторник, 4 июля.
Алексей Картушин родился в 1976 году.
Окончил юридический факультет Пензенского государственного университета.
С 1997 по 2022 годы проходил службу в органах внутренних дел. Майор полиции.
Принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе.
Отряд содействия полиции «Тигр» создан по инициативе губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в целях содействия органам внутренних дел в вопросах охраны общественного порядка и профилактики правонарушений на территории региона.
Днем создания отряда считается 9 декабря 2022 года. В этот день губернатор в торжественной обстановке вручил командиру знамя отряда.
13 декабря «Тигр» был внесен УМВД России по Пензенской области в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности.