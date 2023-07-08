На улице Героя России Сергеева в Заре планируется строительство автомобильной дороги Общество

Пенза, 8 июля 2023. PenzaNews. Строительство автомобильной дороги протяженностью более 2,5 км планируется на улице Героя России Сергеева в микрорайоне Заря города Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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«В настоящее время завершено проектирование автомобильной дороги на улице Героя России Сергеева. Получено положительное заключение государственной экспертизы», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что предусмотрены организация двух полос движения, тротуаров и уличного освещения, обустройство ливневой канализации, установка дорожных знаков и нанесение разметки.

«Проект будет реализовываться в два этапа. Первый включает в себя отрезок от улицы Новоселов до строящегося образовательного учреждения — школы. [...] Второй этап захватит территорию от учебного заведения и далее пройдет по периметру участка перспективной застройки», — указано в сообщении.