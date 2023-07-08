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Авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Пензу и обратно четыре раза в неделю

12:21 | 08.07.2023 | Общество

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Пенза, 8 июля 2023. PenzaNews. Авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Пензу и обратно четыре раза в неделю с середины июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Пензу и обратно четыре раза в неделю. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно расписанию, «Россия» выполняет полеты из Северо-западного авиатранспортного узла в Пензенскую область по средам, пятницам, воскресеньям, а с 15 июля — также по субботам», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что сезонные рейсы «Санкт-Петербург — Пенза» были открыты в начале июня.

«Маршрут оказался высоко востребованным среди пассажиров. Все рейсы с начала полетной программы выполняются с загрузкой близкой к 100%. Авиабилеты доступны по специальному тарифу благодаря субсидированию перевозки по этому маршруту Пензенской областью. Фиксированная стоимость — 6 тыс. 600 рублей. Новая частота откроет больше возможностей жителям региона для путешествий. Расписание составлено таким образом, чтобы рейсы из Пензы в Санкт-Петербург удобно стыковались с другими рейсами группы «Аэрофлот» из Северо-западного авиатранспортного узла», — отмечается в сообщении.

В тексте добавляется, что по субботам на рейсах «Санкт-Петербург — Пенза» можно встретить Superjet 100 в моноклассной компоновке (100 мест в классе эконом), а в другие дни полеты выполняются на лайнерах Airbus A319/320 (150 мест в классе эконом, 8 в классе бизнес).

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