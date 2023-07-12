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Олег Мельниченко посетил Нижнеломовский район

09:48 | 12.07.2023 | Общество

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Пенза, 12 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Нижнеломовский район в минувший вторник, 11 июля.

Олег Мельниченко посетил Нижнеломовский район

Фото: Pnzreg.ru

Первой точкой визита стал мост через реку Ломовку в селе Пешая Слобода, реконструкция которого была проведена по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Работы были завершены в июне. Протяженность нового мостового сооружения — 86 метров, ширина — 11 метров. Общая стоимость проекта составила более 160 млн. рублей.

Также глава региона осмотрел мост на улице Красноармейской в Нижнем Ломове, который находится в процессе реконструкции — тоже по нацпроекту.

Протяженность моста составляет 94 метра. На объекте работают около 20 человек. В настоящее время выполнен перенос газопровода и демонтаж старых конструкций, ведется монтаж опор. Проектом предусмотрено две полосы движения. Тротуары и освещение будут расположены с обеих сторон.

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев, принимавший участие в рабочей поездке губернатора, отметил, что данный объект довольно сложен в исполнении. Однако, по его словам, в регионе есть организации, которые отлично справляются с поставленными задачами.

«Оба моста очень важные. Они делят населенный пункт на две части. Поэтому надо было сначала один объект отремонтировать, запустить по нему движение, а потом второй начать», — пояснил Александр Гришаев.

Жители Нижнего Ломова поблагодарили губернатора за ремонт капиталоемких объектов и выразили уверенность, что передвигаться по городу и его окрестностям теперь будет гораздо удобнее.

«Спасибо президенту за то, что он на реконструкцию выделил деньги», — ответил Олег Мельниченко.

«А мостовикам — за то, что хорошо делают», — добавил он.

Глава региона также оценил ход строительства жилого дома на 12 квартир в селе Кривошеевка, которое ведется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Олег Мельниченко распорядился сделать финансовую передвижку и направить дополнительные средства на строительство дороги в селе.

«53 миллиона мы вам даем, а вы сделайте дорогу. Чтобы был единый комплекс — жилье, детский сад, другие соцобъекты. Обеспечьте оперативную работу», — сказал губернатор.

«Село немаленькое, около 3 тыс. человек живет. Населенный пункт перспективный. Это по сути агломерация Нижнего Ломова. Здесь все должно быть на высшем уровне», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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