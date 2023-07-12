Дочь пензенского экс-губернатора Наталья Бочкарева найдена мертвой в квартире в центре Москвы Общество

Пенза, 12 июля 2023. PenzaNews. Дочь бывшего губернатора Пензенской области Наталья Бочкарева найдена мертвой в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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«Накануне в оперативные службы обратилась консьерж жилого дома в Пресненском районе. Она сообщила, что Наталья Бочкарева не открывает дверь своей квартиры, хотя прежде жаловалась на состояние здоровья. Когда специалисты вскрыли дверь и вошли внутрь, хозяйка была найдена мертвой», — сказал собеседник агентства.

По его словам, следов насильственной смерти на теле Натальи Бочкаревой не обнаружено, точная причина смерти будет установлена в ходе экспертизы.

Наталья Бочкарева — дочь бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, который руководил регионом на протяжении 17 лет — с 1998 по 2015 годы.

Она владела долями в хлебопекарных и лесоперерабатывающих компаниях. Последнее время жила в Москве.

В 2021 году СМИ писали о том, что Наталья Бочкарева отдала 16 млн. рублей мошенникам, пообещавшим решить ее личные проблемы.