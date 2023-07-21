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Расширен перечень оснований для присвоения звания «Ветеран труда Пензенской области»

17:43 | 21.07.2023 | Общество

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Пенза, 21 июля 2023. PenzaNews. Почетное звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Пензенской области» включено в перечень региональных наград, дающих право на присвоение почетного звания «Ветеран труда Пензенской области». Соответствующий законопроект поддержали депутаты Законодательного собрания в ходе 10-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 21 июля.

Расширен перечень оснований для присвоения звания «Ветеран труда Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Проект закона народным избранникам представил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Почетное звание «Ветеран труда Пензенской области» присваивается жителям региона, имеющим на день обращения стаж работы не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, при этом стаж работы на территории Пензенской области должен составлять не менее 30 и 25 лет соответственно, сообщается на сайте регионального парламента.

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