Олег Мельниченко посетил форум «iВолга» Общество

Пенза, 23 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», который проходит в Самарской области.

Фото: Pnzreg.ru

«По доброй традиции посетил форум «iВолга». В этом году Пензенской области доверили ответственную работу: формирование патриотической повестки на смене «Единство поколений». Этому направлению мы в регионе уделяем особое внимание. Один из лучших примеров работы с молодежью — отряд содействия полиции «Тигр», аналогов которому в других регионах нет. Мы не только рассказали на «iВолге» об этом проекте, но и показали его в деле», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 22 июля.

Он отметил, что на конкурс грантов пензенцы заявили 55 идей.

«Мне презентовали несколько из них: по проведению семинара специалистов сферы молодежной политики всех муниципалитетов Пензенской области; по организации на базе специализированного автобуса «Автобус Победы «Пенза — Брест» иммерсивных экскурсий в образовательных учреждениях региона, рассказывающих о событиях июня 1941 года в Брестской крепости; проект инклюзивной студии звукозаписи в «Квартале Луи», здесь будут проводить мастер-классы для ребят с ограниченными возможностями», — сообщил Олег Мельниченко.

«В прошлом году мы поддержали победившие на форуме проекты. Эта традиция будет продолжена и сейчас. Гранты, которые пензенцы получат по результатам «iВолги-2023», будут увеличены в два раза. Желаю всем участникам форума успехов, а нашим пензенским — особенно!» — добавил губернатор.