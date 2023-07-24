Каменка вошла в число победителей конкурса проектов создания комфортной среды Общество

Пенза, 24 июля 2023. PenzaNews. Каменка Пензенской области вошла в число победителей VIII всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

Фото: T.me/omelnichenko

Проект «Суперпарк. Город «Живой воды» отмечен в категории «Малые города с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек включительно». Он набрал 76,974 балла.

Всего комиссия конкурса, которую возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, определила 145 победителей.

Все поступившие на конкурс заявки прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия и археологии.

Как сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале, на реализацию проекта «Суперпарк. Город «Живой воды» Каменка получит 92 млн. рублей.

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Также глава региона рассказал о том, что будет представлять собой новое место отдыха.

«Проектировщики решили объединить две части города в единый туристический маршрут по дороге «живой воды». Они предусмотрели строительство фонтана, велолыжероллерной трассы, зоны с беседками для отдыха и настольных игр, детских и спортивных площадок, амфитеатра и даже мини-зоопарка. Предложение интересное, думаю, что в таком парке занятие найдется для каждого жителя Каменки», — написал Олег Мельниченко.

«Поздравляю с победой! Желаю успешной реализации всего задуманного», — добавил он.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта«Жилье и городская среда».

Конкурс проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2018 года.

В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Призовой фонд конкурса составляет 20 млрд. рублей.