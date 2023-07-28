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Банк «Кузнецкий» выступил партнером фестиваля «Кошкин джаз»

12:17 | 28.07.2023 | Общество

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Пенза, 28 июля 2023. PenzaNews. Банк «Кузнецкий» выступил партнером фестиваля «Кошкин джаз», который одновременно пройдет в трех городах Приволжского федерального округа — в Пензе, Самаре и Ульяновске — с 28 по 30 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

Банк «Кузнецкий» выступил партнером фестиваля «Кошкин джаз». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Большой джазовый уик-энд в Поволжье».

«В Пензе джаз можно будет послушать в областном драматическом театре, а открытая площадка будет на площади Ленина. В субботу и воскресенье на площади Ленина для детей банк «Кузнецкий» организует специальное игровое пространство — «Деревянный квест», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что ребята смогут принять участие в различных играх, подробная афиша мероприятий размещена на сайте фестиваля.

«В этом году мы решили поддержать столь масштабное культурное событие. Задача уличных фестивалей — подарить людям праздник и на языке музыки рассказать о красоте и культуре. Приглашаем всех жителей и гостей города на колоритный «Кошкин джаз» за прекрасными эмоциями и хорошим настроением», — прокомментировал председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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