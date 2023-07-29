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После фейерверка в «Спутнике» 29 июля автобусы доставят зрителей в центр Пензы и Арбеково

12:00 | 29.07.2023 | Общество

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Пенза, 29 июля 2023. PenzaNews. Дополнительные автобусы доставят жителей Пензы в центр города и микрорайон Арбеково после завершения основного дня межрегионального фестиваля фейерверков и фаер-шоу «Огни Спутника».

После фейерверка в «Спутнике» 29 июля автобусы доставят зрителей в центр Пензы и Арбеково. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В субботу, 29 июля, в «Городе Спутнике» состоится главный день межрегионального фестиваля фейерверков и фаер-шоу «Огни Спутника», посвященного 25-летию строительного холдинга «Термодом». Ориентировочно фестиваль завершится в 23.00. К этому часу на площади у бассейна «Дельфин» зрителей будут ожидать несколько дополнительных рейсовых автобусов, на которых можно будет добраться в центр Пензы и Арбеково», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза».

В нем напоминается также, что в связи с проведением фестиваля движение транспорта в районе Прибрежного бульвара — от улицы Алой до улицы Изумрудной — ограничено до 23.00.

«Пожалуйста, заранее планируйте маршрут», — сказано в тексте.

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