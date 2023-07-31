В Пензенской области выявлены нарушения правил пожарной безопасности в лесах Общество

Пенза, 31 июля 2023. PenzaNews. Сотрудники управления лесного хозяйства Минлесхоза Пензенской области выявили нарушения правил пожарной безопасности в лесах в ходе рейдов, проведенных в минувшие выходные.

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Как указано в сообщении, размещенном на сайте ведомства, мероприятия по лесной охране проводились на территории Ахунско-Ленинского лесничества в районе Сурского водохранилища.

«В ходе патрулирования проведены профилактические беседы с гражданами на предмет соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах и ответственности за их нарушение. В отношении лиц, допустивших нарушения, [...] возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ», — говорится в тексте.

В нем напоминается также, что с 8 апреля в Пензенской области действует особый противопожарный режим.