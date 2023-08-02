В Пензе военно-патриотическая работа организована на очень высоком уровне — полпред Общество

Пенза, 2 августа 2023. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, принявший участие в открытии юнармейских сборов «Гвардеец», заявил, что военно-патриотическая работа в Пензе организована на очень высоком уровне.

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«В Приволжском федеральном округе традиционно очень большое внимание уделяется работе с молодежью и в особенности военно-патриотическому воспитанию молодежи. Здесь очень хорошие традиции. В целом через сборы «Гвардеец» прошли тысячи молодых людей. Очень большая работа проводится в регионах округа. Это работа с ребятами, которые участвуют в разных соревнованиях — в муниципалитетах и регионах округа. А сюда приезжают лучшие», — сказал Игорь Комаров, отвечая на вопросы журналистов в минувший вторник, 1 августа.

«И нет никаких сомнений, что в Пензе военно-патриотическая работа организована на очень высоком уровне. Поэтому когда думали, какой регион делать базовым, то сомнений не было. Полностью все наши надежды оправдались. Действительно, на очень хорошем уровне, с большим вниманием, профессионально, заинтересованно организована работа по военно-патриотическому воспитанию. Думаю, ребятам здесь очень понравится», — цитирует полпреда пресс-служба правительства Пензенской области.

Открытие юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец» состоялось на плацу филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева 1 августа.

Участие в сборах, которые продлятся по 17 августа, принимают более 300 подростков из 14 регионов ПФО, Запорожской области и Донецкой народной республики.

Юноши пройдут начальную военную подготовку, получат знания по основам военного дела, использованию вооружения и военной техники, примут участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам и сдадут нормы ГТО.

Кроме того, запланированы уроки мужества и встречи с Героями России, ветеранами и военнослужащими.

Сборы «Гвардеец» проходят с 2013 года под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО совместно с Минобороны России.

За это время в них приняли участие более 5 тыс. подростков.

Полпредом Игорем Комаровым принято решение с 2022 года проводить сборы в Пензенской области.